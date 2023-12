Können Galaxy Entertainment-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Galaxy Entertainment-Aktie zeigt, dass sie derzeit -0,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage um -12,83 Prozent unter dem GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Galaxy Entertainment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,96 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt sie damit 13,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,85 Prozent, und die Galaxy Entertainment-Aktie liegt aktuell 2,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Galaxy Entertainment-Aktie liegt der RSI7 bei 29,51 Punkten, was darauf hinweist, dass sie überverkauft ist. Der RSI25 liegt hingegen bei 52,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Galaxy Entertainment eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf Basis einer Stimmungsanalyse und historischer Berechnungen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.