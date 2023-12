Können Gabriel-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, liegt für die Aktie von Gabriel bei 85,71 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gabriel-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,35 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,38 CAD liegt, was zu einer Abweichung von +8,57 Prozent führt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,41 CAD, während der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gabriel-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Gabriel eine Rendite von 80,49 Prozent erzielt, was mehr als 92 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Gabriel mit einer Rendite von 92,27 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gabriel wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Gabriel insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.