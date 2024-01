Können GUD Holdings-Anleger sich noch gedulden?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Anlegerstimmung bezüglich der Gud-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Gud-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 10,4 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 12,02 AUD, was einen Unterschied von +15,58 Prozent darstellt. Daher wird die Gud-Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Gud-Aktie insgesamt eine "gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Gud-Aktie liegt bei 40,38 Punkten, was auf eine neutrale Stimmung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Gud-Aktie überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine positive Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität über die Gud-Aktie im Internet ergibt eine neutrale Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung lassen auf eine neutrale Stimmung schließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung, die technische Analyse und der Relative Strength Index auf eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung der Gud-Aktie hinweisen.