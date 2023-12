Können GCL New Energy-Anleger sich noch gedulden?

Die Gcl New Energy Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 5,91 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,91 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Gcl New Energy betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Gcl New Energy diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gcl New Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,53 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,37 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -30,19 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,4 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gcl New Energy-Aktie hat einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (58,7) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gcl New Energy.