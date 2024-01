Können Friedrich Vorwerk Group-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Friedrich Vorwerk liegt der RSI7 aktuell bei 46,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 36,54 an, dass Friedrich Vorwerk neutral bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für Friedrich Vorwerk zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als neutral bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei Friedrich Vorwerk festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Friedrich Vorwerk sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 11,83 EUR, was eine Abweichung von +27,13 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 15,04 EUR bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,62 EUR, was einer Abweichung von +10,43 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Friedrich Vorwerk daher eine gute Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.