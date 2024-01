Können Footway ABries B-Anleger sich noch gedulden?

Die schwedische Online-Schuheinzelhändler Footway wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Footway auf 7-Tage-Basis liegt derzeit bei 17,65 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Footway in diesem Bereich also mit "gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Stimmungsänderung für Footway war in diesem Zeitraum kaum signifikant, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Footway liegt bei 0 Prozent, was 4,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird das Unternehmen als eher unrentables Investment eingestuft. Von der Redaktion erhält Footway daher eine "schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Footway basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative-Stärke-Index, Sentiment und Buzz sowie der Dividende.