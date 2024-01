Können Filtronic-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Filtronic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,21 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 21,2 GBP (eine Abweichung von +39,38 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (17,87 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+18,63 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Filtronic-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Filtronic-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien dominierten. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Filtronic beschäftigt hat, ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) wird Filtronic als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 97,73 liegt, was 28 Prozent über dem Branchen-KGV von 76,39 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite der Filtronic-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 10,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse ein positives Bild der Filtronic-Aktie, während fundamentale Faktoren und die Dividendenpolitik zu einer eher negativen Einschätzung führen. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.