Können Fate Therapeutics-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Fate Therapeutics-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 24, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Fate Therapeutics daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Fate Therapeutics. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Fate Therapeutics in etwa so viel diskutiert wurde wie normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite der Fate Therapeutics-Aktie bei -88,15 Prozent, was mehr als 105 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analystenmeinungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass es 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung für Fate Therapeutics gab, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Steigerung von 143,9 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Fate Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.