Können Faro-Anleger sich noch gedulden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Faro liegt das aktuelle KGV bei 35, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" durchschnittlich ein KGV von 46 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Faro daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, weshalb die Faro-Aktie in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Faro-Aktie zeigt auf der Basis der letzten 7 Tage einen Wert von 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung, da auch hier die Einstufung "Neutral" erfolgt.

In Bezug auf die Dividende liegt bei Faro aktuell ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs vor, was eine negative Differenz von -11546,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Faro von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Faro basierend auf den Bewertungen ein insgesamt "Neutral"-Rating.