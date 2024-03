Können Falum-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse für die Bewertung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Fulum zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es ist eine normale Aktivität zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fulum mittlerweile auf 0,21 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,212 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,95 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,2 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6 Prozent ein "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit, ein geringerer Ertrag in Höhe von 6,23 Prozentpunkten erzielt werden kann. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Fulum mit einer Rendite von -20,28 Prozent mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" in den vergangenen 12 Monaten von -4,54 Prozent, liegt Fulum mit 15,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.