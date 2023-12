Können FS Bancorp-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "FS Bancorp, Inc.":

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Fs liegt bei 14,06, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 22,88 ebenfalls eine "gut"-Einstufung. Insgesamt wird die Bewertung als "gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Fs zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Fs derzeit als "gut" bewertet. Der GD200 verläuft bei 30,31 USD, während der Kurs der Aktie bei 37,08 USD liegt, was einer Abweichung von +22,34 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +19,65 Prozent, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie als "gut" eingestuft.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Fs. Die Anlegerstimmung wird daher als "gut" angemessen bewertet. Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Fs als "gut" eingestuft werden kann.