Können F45 Training Holdings-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei F45 Training liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist F45 Training jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich F45 Training wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität und Stimmungsänderung im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für F45 Training resultiert.

Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für F45 Training, basierend auf der Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Allerdings erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.