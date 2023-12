Können Excelsior Mining-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Saverone 2014":

Aktuelle Analyse der Excelsior Mining-Aktie

Aktuell bietet die Aktie von Excelsior Mining keine Dividende, was im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau zu einem geringeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Excelsior Mining eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Excelsior Mining-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -30 Prozent aufweist, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Excelsior Mining-Aktie sowohl in Bezug auf Dividenden, Sentiment, RSI und technische Analyse ein neutrales bis schlechtes Gesamtergebnis.