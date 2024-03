Können Equinor Asa Adr-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne klare Richtung in positiver oder negativer Hinsicht. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Equinor Asa. Basierend darauf wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht befindet sich der Kurs von Equinor Asa mit 24,16 EUR derzeit um -3,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage -14,02 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für diesen Zeitraum führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Equinor Asa liegt bei 44,25, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6,31, was bedeutet, dass die Börse 6,31 Euro für jeden Euro Gewinn von Equinor Asa zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der branchenübliche Durchschnittswert von 32, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.