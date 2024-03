Können Equinor ASA-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die technische Analyse der Equinor Asa-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 28,03 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 25,14 EUR liegt, was einem Abstand von -10,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 24,74 EUR, was einer Differenz von +1,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 6,79, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Equinor Asa-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 3,68, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 40,54 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,13 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 7,2 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 3,07 Prozentpunkte beträgt.