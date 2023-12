Können Envictus-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von Envictus hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 19,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -5,4 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Envictus eine Outperformance von +25,16 Prozent in dieser Branche verzeichnete. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor schnitt Envictus gut ab, mit einer Rendite von 25,92 Prozent über dem Durchschnittswert von -6,16 Prozent. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index ordnet die Envictus-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 1,09 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 30,77 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde Envictus von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in diesem Zeitraum.

Die Stimmung rund um die Aktien von Envictus wurde auch anhand des Sentiments und Buzz im Internet analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Envictus war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Envictus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".