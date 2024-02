Können Emera-Anleger sich noch gedulden?

Emera wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab eine eher neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Dagegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Emera 5 mal die Einschätzung Gut, 2 mal die Einschätzung Neutral sowie 1 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Allerdings kommt die durchschnittliche Empfehlung für Emera aus dem letzten Monat von den Analysten zu "Neutral". Auch beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 48,56 CAD. Darauf basierend erwarten sie eine Entwicklung von 14,81 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 55,75 CAD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Emera aktuell bei 50,82 CAD verläuft, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -1,16 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Emera liegt bei 11,19, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und daher ein "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".