Können Drone Delivery Canada-Anleger sich noch gedulden?

Die Dividendenrendite von Drone Delivery Canada beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 0,25 CAD um 13,79 Prozent unter dem GD200 (0,29 CAD) liegt, was als schlechtes Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 0,23 CAD, was einem positiven Signal entspricht, da der Kurs um 8,7 Prozent über dem GD50 liegt. Insgesamt wird der Kurs der Drone Delivery Canada-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung gegenüber Drone Delivery Canada war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab überwiegend positive Diskussionen in den sozialen Medien, während es keine negativen Diskussionen gab. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen wider, die ebenfalls hauptsächlich neutral sind. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Drone Delivery Canada daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 92,31 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Demzufolge erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Auf der anderen Seite ist der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Drone Delivery Canada daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.