Können Doubledown Interactive Co-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen war die Stimmung der Anleger bezüglich Doubledown Interactive insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich auch in den Meinungen und Äußerungen wider, die zur weiteren Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Besonders positive Themen standen dabei im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führte.

Analysten bewerten die Aktie von Doubledown Interactive langfristig als "gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 gute und keine schlechten Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 0 USD, was einer negativen Erwartung von 100 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Doubledown Interactive-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 90, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,18, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Doubledown Interactive bei 8,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,35 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200 und den GD50. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der Aktie als "schlecht" eingestuft.