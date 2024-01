Können Dingyi Investment-Anleger sich noch gedulden?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dingyi Investment wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigt hat.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Dingyi Investment derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,89 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dingyi Investment zeigt einen Wert von 11,84, was als gut eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als gut bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Dingyi Investment-Aktie am letzten Handelstag bei 0,248 HKD lag, was einer Abweichung von -40,95 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend erhält Dingyi Investment eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, eine gute Bewertung im Hinblick auf den Relative Strength Index und eine schlechte Bewertung in der technischen Analyse.