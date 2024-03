Können Datapulse-Anleger sich noch gedulden?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Datapulse bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,09 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche ist dieser Wert um 54 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung des Titels hinweist. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt der durchschnittliche Wert des KGVs derzeit 24, was bedeutet, dass Datapulse im Vergleich unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Für die Einschätzung, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative-Stärke-Index (RSI) in der technischen Analyse verwendet. Der RSI7 für Datapulse liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25, der bei 47,06 liegt, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung erzielte Datapulse in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,91 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -2,29 Prozent, was bedeutet, dass Datapulse in diesem Zeitraum eine Underperformance von -18,62 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,48 Prozent, wobei Datapulse um 13,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält Datapulse in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Datapulse in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.