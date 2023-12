Können Coreo-Anleger sich noch gedulden?

Die Coreo-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,43 EUR. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,336 EUR, was einem Unterschied von -21,86 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,28 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+20 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coreo-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Coreo-Aktie hat einen Wert von 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,71, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coreo.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Coreo bei 133,26, was über dem Branchendurchschnitt von 48,51 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle. Die Diskussionsintensität über Coreo wird als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.