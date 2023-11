Können Consensus Asset Management AB-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Consensus Asset Management liegt bei 51,98 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 36,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Consensus Asset Management gab. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Consensus Asset Management mit -3,62 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal liefert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen ein Kursplus von +39,52 Prozent auf und signalisiert daher ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Consensus Asset Management-Aktie eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des RSI und der Stimmungsanalyse, während die technische Analyse ein "Gut"-Rating liefert.