Können Computacenter-Anleger sich noch gedulden?

Computacenter hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 38,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +51,47 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Computacenter mit 50,42 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Computacenter beträgt aktuell 2,51 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Computacenter mit 2694 GBP um +1,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +14,37 Prozent liegt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung der Stimmungslage bei Computacenter in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt hingegen keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Computacenter in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.