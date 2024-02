Können CompuGroup Medical-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

In den letzten zwei Wochen hat sich das Anleger-Sentiment rund um die Compugroup Medical & Aktie besonders positiv entwickelt. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen kaum stattgefunden haben. Nur an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Tiefergehende Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Daher bekommt Compugroup Medical & auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg wurde die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Compugroup Medical &.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 41,46 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 39,28 EUR liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines Wertes von 37,03 EUR und einem letzten Schlusskurs von 39,28 EUR. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Compugroup Medical &-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (44,75) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Compugroup Medical &.