Können Compagnie de Saint Gobain-Anleger sich noch gedulden?

Die Cie De Saint-gobain hat eine Dividendenrendite von 2,37 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 58. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Cie De Saint-gobain wurde analysiert und die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen war positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um die Aktie aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zudem ergab die Analyse von Handelssignalen eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cie De Saint-gobain bei 14,84, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält die Cie De Saint-gobain also Bewertungen von "Gut", "Neutral" und "Neutral" in den Kategorien Dividende, RSI und fundamentale Kriterien.