Können Codexis-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Codexis in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervor, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, die insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führten.

In der technischen Analyse steht der Kurs von Codexis derzeit bei 2,88 USD, was +20,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, zeigt sich ebenfalls eine positive Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +10,34 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Codexis bei -29,57 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" weist in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,22 Prozent auf, wobei Codexis mit 42,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich durch unsere Analyse frühzeitig erkennen, ob es starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation gibt. Obwohl sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Codexis gemessen, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.