Können Cochlear-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von Cochlear hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 44,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -8,21 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cochlear im Branchenvergleich eine Outperformance von +52,4 Prozent erzielt hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Cochlear eine mittlere Rendite von -10,62 Prozent im letzten Jahr deutlich übertreffen, und zwar um 54,81 Prozent. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Allerdings fällt die Dividendenrendite von Cochlear mit 1,59 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör um 100,63 Prozentpunkte niedriger aus. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um Cochlear lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität im Netz eher unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cochlear mit 64,28 deutlich höher ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (38,25). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".