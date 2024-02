Können Cloudflare-Anleger sich noch gedulden?

Die Cloudflare-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen. Somit ergibt sich aktuell eine "Neutral" Bewertung für die Aktie. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 69,42 USD, was einem Abwärtspotential von -16,01 Prozent entspricht. Daher erhält die Cloudflare-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Cloudflare diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cloudflare-Aktie bei 66,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 82,65 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +24,21 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu einer neutralen Bewertung von +3,12 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cloudflare-Aktie liegt bei 48,94 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 53,21 im neutralen Bereich. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.