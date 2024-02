Können China Tungsten and HighTech Materials-Anleger sich noch gedulden?

Die Dividendenrendite von China Tungsten And Hightech Materials liegt aktuell bei 1,42 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Tungsten And Hightech Materials beträgt 32,2, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über China Tungsten And Hightech Materials. Die Aktie erhält daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tungsten And Hightech Materials beträgt 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält auch hier eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.