Können China ITS-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von China Its liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" bei einer Rendite von -9,02 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,39 Prozent, wobei China Its mit 15,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Its aktuell bei 0,14 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,122 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -12,86 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,13 HKD an, was eine Distanz von -6,15 Prozent zur Aktie bedeutet. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf China Its gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Fundamental betrachtet ist China Its im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,79 weist die Aktie einen Abstand von 96 Prozent zum Branchen-KGV von 44,56 auf. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

