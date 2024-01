Können China Grand Pharmaceutical and Healthcare-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Grand Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,4 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,86 HKD weicht somit um -12,27 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,21 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,31 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Grand Pharmaceutical gab es weder positive noch negative Themen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Grand Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,41 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche ist dies jedoch eine Outperformance von +15,74 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -17,31 Prozent um 14,9 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,08 auf, was 83 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (36,71). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.