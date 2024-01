Können China Aluminum Engineering-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von China Aluminum Engineering verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,08 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Outperformance von +20,16 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,98 Prozent, wobei China Aluminum Engineering 20,05 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt China Aluminum Engineering mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, der bei 6,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -6,34 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Aluminum Engineering-Aktie beträgt aktuell 40 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie werden anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet bewertet. In diesem Fall zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass China Aluminum Engineering in den Bereichen Aktienkurs, Dividende, RSI und Sentiment ein "Neutral"-Rating erhält.