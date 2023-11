Können Chi Ho Development-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Chi Ho Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,06 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,063 HKD liegt, was eine Abweichung von +5 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt dieser bei 0,07 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 10 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Unternehmen führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Chi Ho Development bei 3,39 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent) in der Branche "Bauwesen" liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Chi Ho Development mit einer Rendite von 66,41 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,69 Prozent aufweist, liegt Chi Ho Development mit 68,1 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Chi Ho Development festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis positives Bild der Chi Ho Development-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.