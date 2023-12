Können Chesapeake Energy-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Chesapeake Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Chesapeake Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,78 und zeigt, dass auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Chesapeake Energy als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 104,67 USD, was einer Erwartung von 34,02 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwog die positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Chesapeake Energy wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls fast unverändert. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.