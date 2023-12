Können Checkpoint Therapeutics-Anleger sich noch gedulden?

Die Checkpoint Therapeutics-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 3 Analysten bewertet, wobei alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Im Durchschnitt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 55,67 USD, was einen potenziellen Anstieg um 2453,52 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,18 USD) bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" von den Analysten.

In den sozialen Medien war die Meinung der Marktteilnehmer gegenüber Checkpoint Therapeutics in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab jedoch auch einige negative Tage, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Checkpoint Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist Checkpoint Therapeutics im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Checkpoint Therapeutics in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion insgesamt eine Bewertung als "Schlecht". Die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen ist ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.