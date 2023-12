Können Changchun New, High Industries-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von Changchun High & New Industry weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -3,54 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Arzneimittel"-Branche mit 1,19 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über der von Changchun High & New Industry mit 4,73 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Changchun High & New Industry als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 92,32, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,77 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Changchun High & New Industry. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum bleibt jedoch unverändert, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Changchun High & New Industry nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Arzneimittel-Branche. Die Differenz beträgt lediglich 0,8 Prozentpunkte (0,66 % gegenüber 1,47 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.