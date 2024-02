Können Central Pacific-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergab, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Central Pacific-Aktie im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung aufwies. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,32 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,93 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,2 Prozent, was 9,52 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzsektor-Aktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Handelsbanken-Aktien beträgt -2,78 Prozent, und Central Pacific liegt aktuell 2,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist die Central Pacific-Aktie derzeit -2,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +8,13 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" für die Aktie führt.