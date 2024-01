Können Celyad-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und zeigt das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Für Celyad Oncology liegt der RSI bei 69,77, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 59,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf Dividenden können Investoren, die derzeit in die Aktie von Celyad Oncology investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einer geringeren Rendite von 0 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Celyad Oncology ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Celyad Oncology im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,04 Prozent erzielt, was 44,04 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 0 Prozent, und Celyad Oncology liegt aktuell 44,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.