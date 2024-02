Können Cardiex-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. In Bezug auf die Cardiex-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Cardiex aufgrund des RSI.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Cardiex zu beobachten, was auf eine positive Stimmung bei den Marktteilnehmern hinweist. Allerdings wurde in den Diskussionen auch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Das Anleger-Sentiment wird daher auch positiv eingeschätzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cardiex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,12079 AUD liegt, was einer Abweichung von -13,72 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Cardiex-Aktie aufgrund der technischen Analyse.