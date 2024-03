Können Canadian Imperial Bank of Commerce-Anleger sich noch gedulden?

Die Dividendenrendite von Canadian Imperial Bank of Commerce beträgt derzeit 5,81 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 5,26 Prozent liegt. Daher wird das Unternehmen von unseren Analysten neutral bewertet.

Die Stimmungen und Einschätzungen in den sozialen Medien zum Unternehmen sind überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigen neun Handelssignale ein positives Bild, was zu einer guten Aktienbewertung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als neutral angemessen bewertet.

Analysten bewerten die Aktie momentan als neutral, mit 3 positiven, 9 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf den Empfehlungen der Analysten und einer positiven Kursprognose.

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche hat sich die Aktie von Canadian Imperial Bank of Commerce in den letzten 12 Monaten um 14,22 Prozent gesteigert, was eine Outperformance von 0,68 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Im Finanzsektor hat das Unternehmen ebenfalls eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aufgrund dieser Vergleiche erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine gute Bewertung.