Können CalAmp-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von Calamp weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -91,59 Prozent auf, was mehr als 101 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" mit 91,01 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Calamp-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 58, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,86, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Calamp. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Auf fundamentaler Ebene weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calamp einen Wert von 582 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,02 als überbewertet betrachtet wird. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält Calamp folglich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Calamp in verschiedenen Bereichen wie Aktienkurs, Relative Strength Index, Sentiment und fundamentalen Kriterien "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen erhält.