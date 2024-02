Können Cairn Homes-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Cairn Homes als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cairn Homes-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 32,65 und für den RSI25 von 32,47, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt und somit ein Gesamtranking "Neutral" auf Ebene des Relative Strength Indikators bedeutet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) ist Cairn Homes aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13,7, was einem Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,68 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Cairn Homes in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Cairn Homes gezeigt. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Cairn Homes beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,35 Prozent und liegt somit mit 2,13 Prozent über dem Mittelwert (2,22) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cairn Homes eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.