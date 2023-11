Können Byrna Technologies-Anleger sich noch gedulden?

Die Dividende von Byrna weist derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -16,82 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Byrna in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von unserer Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann aufzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Byrna wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen eher neutral. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Byrna derzeit bei 5,09 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging mit 5,88 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +15,52 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 4,05 USD weist die Aktie mit einer Differenz von +45,19 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis beider Zeiträume.