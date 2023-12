Können Boosh Plant-Based Brands-Anleger sich noch gedulden?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Trends in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Boosh Plant-based Brands wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Boosh Plant-based Brands-Aktie einen schlechten Bewertungstrend aufweist, basierend auf dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Boosh Plant-based Brands ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Dies führt zu einer guten Gesamtbewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Boosh Plant-based Brands führt zu neutralen Bewertungen, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für Boosh Plant-based Brands eine neutrale Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungsfaktoren.