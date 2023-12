Können Blue Foods-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien besonders positive Diskussionen über Blue Star Foods geführt, was das Anleger-Sentiment positiv beeinflusst hat. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen negativere Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Blue Star Foods derzeit bei 1,13 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,153 USD, was einem Abstand von -86,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 0,15 USD, was einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blue Star Foods liegt bei 43,48, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie somit eine neutrale Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine neutrale bis negative Einschätzung. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einstufung für Blue Star Foods.