Können Block (ex Square)-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Block als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Block-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,26 und ein Wert für den RSI25 von 40,98, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Block ist insgesamt besonders negativ, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien deutlich wird. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Block insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -0,59 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Block liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.