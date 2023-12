Können Black Peony-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Dabei gilt ein Wert zwischen 0 und 30 als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Black Peony liegt bei 62,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,41 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -7,74 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 5,71 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Black Peony in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt deuten darauf hin, dass über Black Peony in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Aktuell zeigt sich jedoch ein Interesse der Anleger an positiven Themen. Dennoch haben automatische Analysen der Kommunikation ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf dieser Basis erhält Black Peony insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Black Peony kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Black Peony jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Black Peony-Analyse.

Black Peony: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...