Können Berner Kantonalbank-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Die Berner Kantonalbank wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Berner Kantonalbank-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 45,16), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Berner Kantonalbank somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Berner Kantonalbank können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es gab kaum Änderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Berner Kantonalbank in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Berner Kantonalbank beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,07 Prozent und liegt mit 0,29 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,78) für diese Aktie. Daher erhält die Berner Kantonalbank eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik von den Analysten.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Berner Kantonalbank eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält die Berner Kantonalbank eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung also mit "Gut" bewertet.