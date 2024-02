Können Bellway-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Bellway in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Intensität oder die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Bellway wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bellway bei 9,22, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,68 liegt. Damit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bellway liegt bei 44,12, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bellway aktuell 5, was eine positive Differenz von +0,83 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ergibt. Daher erhält Bellway für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.